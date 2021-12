CU, 스테디셀러 안주 반값 행사…“냉동간편식부터 치즈까지”

[아시아경제 임춘한 기자] CU는 다음달 1일부터 7일까지 냉장안주, 치즈, 냉동간편식 등 안주류 매출 1위 상품들을 모아 ‘임인년 범접불가 이벤트’를 진행한다고 23일 밝혔다.

이번 행사에서는 스테디셀러 안주 상품 12종을 반값에 판매한다. 숯불향 닭강정, 오뎅한그릇, 장충동 머릿고기, 스노우크랩킹 등 1+1 행사를 한 번도 진행한 적 없는 베스트셀러 상품들로 구성했다. 또한 다음 달 매주 금·토·일마다 동파육 슬라이스, 천하장사 핫바, 불막창, 직화곱창 등 약 10가지 인기 안주들도 1+1 혜택을 제공한다.

CU에 따르면 안주류 매출은 올해 1~11월 전년 대비 28.1% 신장했다. 특히 덤 행사 적용 상품 매출이 전체 카테고리 매출의 절반 이상(55.9%)을 견인하고 있다.

BGF리테일 관계자는 “호랑이의 해를 맞아 스테디셀러 상품들을 대상으로 홈술족들의 주안상을 풍성하게 채워줄 수 있는 파격 이벤트를 진행한다”며 “고객들이 합리적인 가격에 원하는 상품을 구매할 수 있도록 인기 상품을 대상으로 하는 다양한 혜택을 제공할 것”이라고 말했다.

