<장 마감 후 주요 공시>

◆ 원익피앤이 원익피앤이 131390 | 코스닥 증권정보 현재가 26,200 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 26,650 2021.12.23 08:30 장시작전(20분지연) close =545억원 규모 단기차입 결정

◆ 초록뱀컴퍼니 초록뱀컴퍼니 052300 | 코스닥 증권정보 현재가 1,425 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,440 2021.12.23 08:30 장시작전(20분지연) close =210억원 규모 제3자배정 방식 유상증자 결정

◆ 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 34,500 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 35,000 2021.12.23 08:30 장시작전(20분지연) close =코스닥시장본부, 타법인 주식 및 출자증권 양수결정 및 신주인수권부사채 발행결정 지연공시로 인해 불성실공시법인 지정예고

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr