[아시아경제 부애리 기자] 홍은택 카카오커머스 대표가 22일 사의를 표명했다.

홍 대표는 이날 오후 비대면으로 진행된 송년회에서 이 같은 의사를 밝힌 것으로 알려졌다.

내년부터는 여민수·류영준 카카오 공동대표 내정자가 카카오커머스를 직접 이끌 예정이다.

홍 대표는 상생 등 카카오의 사회공헌을 담당할 예정이다.

카카오커머스는 자회사로 있다가 분사 3년만인 지난 9월 카카오와 다시 합병돼 사내독립회사(CIC) 체제로 운영되고 있다.

