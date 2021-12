주택금융공사, 대구 청년·신혼부부에 임차보증금 지원한다

대구시·DGB대구은행·NH농협은행 대구영업본부 협력키로

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 한국주택금융공사(HF)가 대구시, DGB대구은행, NH농협은행 대구영업본부와 ‘대구시 청년·신혼부부 주택 임차보증금 지원 업무협약’을 체결한다.

22일 주택금융공사에 따르면 네 기관은 대구시의 무주택 청년, 신혼부부가 이용하는 전세자금보증, 전세금 반환보증 지원 확대 등을 위해 협약을 맺었다.

지원 대상자 요건, 지원절차 등 세부 사항에 관한 협의를 거쳐 내년 상반기 중 시행이 가능해질 전망이다.

이번 협약으로 임차보증금 2억원 이하인 임대차계약을 체결하는 대구시 청년·신혼부부가 협약전세자금보증을 이용할 때 시로부터 청년은 대출한도 5000만원 이내, 신혼부부는 대출한도 1억원 이내의 전세자금 대출 이자를 지원받는다.

실제 대출금액과 대출 가능 여부는 신청인의 소득과 신용도에 따라 다를 수 있으나 청년은 2%P로 연간 최대 100만원, 신혼부부는 무자녀일 때 1%P, 한 자녀 1.3%P, 두 자녀 이상 1.6%P로 연간 최대 160만원의 혜택을 볼 수 있다.

주택금융공사는 전세자금보증 보증료를 0.1%포인트 감면해 최저비율인 0.02%를 적용하고 임차보증금의 90%로 보증 한도를 확대하는 등 요건을 우대할 예정이다.

대구은행과 농협 대구영업본부는 고객이 공사 전세자금보증과 반환보증 상품에 동시 가입하도록 적극적으로 권하고 대구시는 임차보증금 3억원 이하의 공사 전세금 반환보증에 대한 보증료 전액을 지원할 계획이다.

최준우 사장은 “대구지역 청년과 신혼부부의 주거비 부담을 덜고 청년의 전세보증금을 안전하게 보호하는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 이세령 수습기자 ryeong@asiae.co.kr