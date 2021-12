[아시아경제 한진주 기자] 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 116,000 전일대비 500 등락률 +0.43% 거래량 168,948 전일가 115,500 2021.12.22 15:30 장마감 관련기사 [인사]삼성물산‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제이재용, 6일 밤 중동 출장…UAE·사우디서 신사업 모색할 듯(종합) close 은 인터내셔널 오프쇼어 파워 트랜스미션 홀딩스와 2조7034억원 규모의 아랍에미레이트(UAE) 고압직류 송전공사를 수주했다고 22일 공시했다.

해당 계약은 전력변환소와 변전소 공급·설치, 해저 고압지류 케이블 공급 공사이며 최근 매출액의 8.95%에 해당하는 금액이다. 계약 기간은 12월21일부터 2025년 12월25일까지다.

