경기도 '탄소중립' 선도한다…1200억 펀드·산단 5곳이상 조성

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 2030년까지 탄소중립 산업단지를 5곳 이상 조성하고 1200억원 규모의 탄소중립 펀드를 운용하는 등 탈 탄소 경제·사회로의 전환을 위한 사업을 선도적으로 추진한다.

박성남 경기도 환경국장, 정도영 도 경제기획관, 조명래·강금실 도 기후대응·산업전환 특별위원회 공동위원장은 22일 경기도청에서 기자회견을 열고 '경기도형 탄소중립 선도사업' 계획을 발표했다.

강금실 공동위원장은 "정부의 '2050 탄소중립 시나리오'가 마련되고 국회에서는 기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법이 제정되는 등 큰 변화가 있었다"며 "이런 전환의 시대에 탄소중립 실현을 위해 경기도형 선도사업을 마련해 추진하기로 했다"고 밝혔다.

도는 먼저 2030년까지 도내 5곳 이상에 탄소중립 산업단지를 조성한다.

친환경 시설과 신재생에너지 확대 보급 등을 통해 사업장의 탄소 배출을 줄여나갈 수 있게 탈 탄소로의 공정 개선을 지원하겠다는 것이다.

이를 위해 내년에 6만㎡ 규모의 신규 조성 산업단지 1곳과 60만㎡ 규모의 기존 산업단지 1곳을 선정해 탄소중립 산업단지 모델 개발을 위한 시범사업을 시작할 계획이다. 이를 위해 현재 관련 시군 및 공공기관, 기업들과 사전 준비 절차를 협의 중이다.

또 내년부터 2026년까지 5년간 총 1천200억원 규모의 탄소중립 펀드를 조성해 이를 토대로 탄소 저감 사업을 적극적으로 발굴추진한다.

펀드 기금은 내년에 출연금 60억원, 민간 출자 등으로 240억원 등 모두 300억원을 조성한 뒤 점차 확대해 나가기로 했다.

도는 이 외에도 도내 대표산업인 반도체산업과 연계해 탄소배출 감소와 일자리 창출을 꾀하는 '저전력 반도체 설계인력 양성 사업' 및 '민관협력 및 대기업-중소기업 간 상생을 통한 폐플라스틱 자원순환경제 구축 사업'도 추진한다.

단독주택과 공공기관 등에 태양광 발전 시설 설치비용을 지원해 사용전력의 100%를 재생에너지로 공급하는 'RE100 10만 가구 달성 프로젝트'도 펼친다.

기업들이 기부한 나무를 유휴부지에 심어 숲을 조성하는 릴레이 경기 숲 조성사업과 도 탄소중립지원센터도 조기에 추진하거나 설치할 계획이다.

도는 이날 발표한 탄소중립 선도사업 외에도 정부의 '2050 탄소중립 시나리오'와 '2030 국가 온실가스 감축 목표'의 효과적인 실행을 위해 내년까지 '2050 경기도 탄소중립 마스터플랜'을 수립해 정부 정책과 연계하기로 했다.

도 관계자는 "실제 정책으로 실현될 수 있도록 '경기도 탄소중립·녹색성장 기본조례'를 내년 3월까지 제정해 차질 없이 추진하겠다"고 강조했다.

