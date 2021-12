코스피 상승세 유지.. 삼성전자 8만원 넘을까

[아시아경제 황준호 기자] 22일 코스피는 코로나19 변이 바이러스인 오미크론에 따른 경제 봉쇄가 쉽게 이뤄지지 않을 것이라는 전망들이 나오면서 상승세를 유지하고 있다. 외국인 투자자와 기관 투자자의 순매수가 이어지고 있다.

이날 2시39분 현재 코스피는 0.23% 오른 2981.86을 기록하고 있다. 외인과 기관이 각각 2242억원, 1016억원을 순매수 중인 가운데, 개인이 3289억원 규모 순매도 의향을 나타내고 있다. 이날 코스피는 장초반 3000선까지 올랐으나 다시 2900선으로 내려왔다.

전체 종목 중에서는 465개 종목이 상승했으며, 377개 종목이 하락세다. 시가총액 상위 종목 중에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 79,400 전일대비 1,300 등락률 +1.66% 거래량 15,652,729 전일가 78,100 2021.12.22 15:30 장마감 관련기사 '삼천피' 눈앞에 두고 마감.. 삼성전자도 8만원 목전"테슬라 손잡는다" 外인 쓸어담은 2차전지 황금株 공개"메모리 반도체 겨울이 봄으로"…삼전·SK하이닉스 집중하는 外人 close 가 1.28% 오른 7만9100원을 기록 중이다. 같은 반도체 주인 SK하이닉스도 2.01% 오르면서 동반 상승세를 나타내고 있다. 긍정적인 반도체 업황 전망에 따른 상승세로 분석된다. 다만 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 901,000 전일대비 28,000 등락률 -3.01% 거래량 79,988 전일가 929,000 2021.12.22 15:30 장마감 관련기사 '삼천피' 눈앞에 두고 마감.. 삼성전자도 8만원 목전[굿모닝증시] 오미크론 봉쇄 우려 완화에 뜬 '증시''반짝 반등'한 국내 증시, 오미크론 우려에 하락 전환 close (2.91%), 카카오(0.44%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 625,000 전일대비 17,000 등락률 -2.65% 거래량 517,965 전일가 642,000 2021.12.22 15:30 장마감 관련기사 '삼천피' 눈앞에 두고 마감.. 삼성전자도 8만원 목전디와이피엔에프, LG화학과 153억 규모 계약 체결오미크론 누른 반도체…코스피 강보합 마감 close (2.34%) 등은 하락세다.

코스닥은 0.54% 오른 1002.02를 기록하고 있다. 개인과 외인이 각각 1058억원, 292억원을 순매도 중인 가운데 기관이 1491억원을 순매수하면서 선전하고 있다.

전체 종목 중에서는 763개 종목이 올랐으며 571개 종목이 내렸다. 시총 상위 종목 중에서는 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 181,400 전일대비 10,500 등락률 +6.14% 거래량 2,144,337 전일가 170,900 2021.12.22 15:30 장마감 관련기사 "한국비엔씨” 뛰어 넘는다, 임상3상 관련株 갑니다, 또 한번의 역사기록!1200% 수익…올핸 메타버스·NFT가 돈벌었다오미크론 우려 완화에 '코스피 상승세' close 가 7.55% 뛰면서 두각을 나타내고 있다. 이어 앨엔에프(1.30%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 507,500 전일대비 300 등락률 -0.06% 거래량 117,606 전일가 507,800 2021.12.22 15:30 장마감 관련기사 '삼천피' 눈앞에 두고 마감.. 삼성전자도 8만원 목전오미크론 우려 완화에 '코스피 상승세'오미크론 누른 반도체…코스피 강보합 마감 close (0.37%) 등도 상승세다.

서상영 미래에셋증권 연구원은 "코로나19 변이 바이러스인 오미크론으로 인한 경제 봉쇄가 쉽게 단행되지 않을 것이라는 소식이 속속 접수되면서 시장이 오미크론 이슈에 민감한 반응을 보일 가능성은 높지 않게 됐다"며 "향후 시장은 이제 본격화 되는 기업들의 실적 시즌을 앞두고 관련 소식에 민감한 반응을 보일 것으로 전망한다"고 전했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr