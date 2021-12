[아시아경제 이민우 기자] SNT에너지 SNT에너지 100840 | 코스피 증권정보 현재가 18,450 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 8,257 전일가 18,450 2021.12.22 14:23 장중(20분지연) 관련기사 외국인·기관 순매수 확대…코스피 오전 중 1%대 상승SNT에너지, 146억 규모 탈질설비 공급계약 체결SNT에너지, 126억원 규모 공랭식 열교환기 공급계약 체결 close 는 55억원 상당의 자사 보통주 30만주를 처분하기로 결정했다고 22일 공시했다. 운해장학재단 무상출연을 통한 공익사업을 수행하기 위해서다. 이 주식은 오는 23일 SNT에너지 자기주식 계좌에서 운해장학재단 증권계좌로 이체된다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr