[아시아경제 이민우 기자] HDC현대산업개발 HDC현대산업개발 294870 | 코스피 증권정보 현재가 22,950 전일대비 100 등락률 -0.43% 거래량 117,946 전일가 23,050 2021.12.22 14:22 장중(20분지연) 관련기사 HDC현대산업개발, 2147억 규모 천안 성성10지구 공사 수주HDC현대산업개발, 1972억 규모 천안 성성9지구 공사 수주HDC현대산업개발, 1170억 규모 채무보증 결정 close 은 성성개발로부터 1564억원 상당의 천안 성성8지구(가칭) 아이파트 아파트 신축공사를 수주했다고 22일 공시했다. 이는 지난해 연결 매출액의 4.3%에 해당하는 규모다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr