무안군 기획실, 기관표창 포상금 100만원 기탁

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군 기획실이 지난 21일 2021년 대규모 통계조사 유공 기획재정부 장관상 포상금 100만원을 승달장학회에 기탁했다.

22일 군에 따르면 이번 기탁금은 5년마다 실시되는 인구주택, 농림어업 총조사와 경제총조사 등 대규모 통계조사의 성공적 수행에 이바지한 공로를 인정받아 우수기관으로 선정돼 받은 포상금이다.

기탁된 장학금은 지역의 우수 학생들이 학업에 전념할 수 있도록 교육환경 개선과 인재 육성을 위해 쓰일 예정이다.

김산 군수는 “코로나19 확산 등 어려운 상황에서도 통계조사에 적극적으로 협조해준 군민과 사업체, 관계기관의 노력에 감사드린다”며 “조사 결과를 바탕으로 지역 실정에 부합하는 정책 발굴과 행정서비스 제공에 최선을 다하겠다”고 말했다.

무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자 ohj1358@asiae.co.kr