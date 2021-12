[아시아경제 윤동주 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 22일 서울 여의도 중앙당사에서 과학기술 정책공약을 발표하고 있다. 이 후보는 "2030년까지 달 착륙 프로젝트를 완성해 세계 7위권 우주 강국으로 도약시키겠다"고 밝혔다.

이 외에도 인공지능·양자컴퓨팅·우주항공·스마트모빌리티·차세대 전지 등 10개 분야를 ‘대통령 빅 프로젝트’로 선정해 기술주권을 확립하고, 1조 원 규모의 ‘지역자율 R&D 예산’을 확보하겠다고 덧붙였다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr