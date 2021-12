도로 결빙사고 오전 6~10시 집중…교량 운전 시 주의해야

도로교통공단, 최근 5년 노면 결빙 교통사고 분석

[아시아경제 이관주 기자] 도로노면이 결빙된 상태에서 발생하는 교통사고가 오전 출근·등교 시간대에 집중된 것으로 나타났다.

도로교통공단이 22일 최근 5년간(2016~2020년) 발생한 노면 결빙 교통사고를 분석한 결과, 총 4800여건의 사고가 발생했다. 지난해에는 527건이 발생해 14명의 사망자를 냈다.

시간대로 보면 오전 6시부터 10시 사이에 결빙 교통사고 39.4%가 집중됐다. 이는 전체 교통사고의 해당시간대 사고 비율(15.8%)보다 2배 이상 높은 수치다.

도로형태별로는 교량 위가 결빙 교통사고에 취약한 것으로 확인됐다. 전체 교통사고에서 교량 위가 차지하는 비중은 0.6%에 불과한 반면, 노면 결빙사고는 5.6%로 크게 늘었다.

공단은 겨울철 일반도로보다 온도가 낮은 교량의 특성을 감안해 감속운행과 넉넉한 차간거리 유지로 사고를 미연에 방지할 것을 당부했다.

아울러 공단은 최근 5년간 사고 발생 장소를 분석해 '2021년 결빙사고 다발지역' 68개소를 공개했다. 상세한 내용은 도로교통공단 교통사고분석시스템 또는 공공데이터포털에서 확인할 수 있다.

최석훈 도로교통공단 빅데이터융합처장은 "노면이 얼어붙은 경우 급제동이나 급격한 운전대 조작을 피하고, 앞차가 지나간 흔적을 따라 운행해 차량이 미끄러지지 않도록 주의해야 한다"며 "특히 결빙 교통사고의 치사율은 전체 교통사고보다 1.7배 높은 수준으로 감속 및 안전거리 확보가 무엇보다도 중요하다"고 강조했다.

