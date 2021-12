[자영업의 비극]'코로나에 벼랑 끝' 절반이 年매출 6천만원도 안돼

'2021년 KB 자영업 보고서' 분석

'나홀로 사장' 가장 큰 타격…매출 31% 감소

실제 손에 쥔 수익 매출 20% 도 안돼

수도권 소상공인 41% 매출 급감

[아시아경제 김진호 기자] 수도권 소상공인 절반 가량은 지난해 6000만원도 못 번 것으로 나타났다. 코로나19로 직격탄을 맞으며 실질적으로 손에 쥐는 돈은 매출의 20% 미만에 불과했다. 특히 ‘나홀로 사장’은 매출이 31% 감소하며 가장 큰 타격을 입었다. ‘조금만 버티면 괜찮아질 것’이라는 정부의 안일함이 자영업의 비극을 불러왔다는 지적이 나온다.

22일 KB금융경영연구소가 발간한 ‘2021년 KB 자영업 보고서-수도권 소상공인의 코로나19 영향조사’에 따르면 소상공인의 전체 매출 규모는 지난해 2억998만원으로 코로나19 이전인 2019년(2억7428만원)보다 24% 감소한 것으로 나타났다.

특히 전반적인 매출 감소 여파로 연 ‘6000만원 미만’의 영세 자영업자가 크게 늘어난 것으로 분석됐다. 2019년 기준 24%에서 지난해 41%로 1년 새 17%포인트나 증가했다. 서비스업 종사자의 절반 이상(56%)의 매출액이 6000만원 미만인 것으로 집계됐다. 특히 도·소매업과 요식업의 돈벌이가 가장 떨어졌다. 같은 기간 20%, 16%에서 35%, 27%로 비중이 큰 폭 증가했다.

‘나홀로 사장’인 자영업자의 매출은 31% 줄어 가장 큰 감소폭을 기록했다. 다만 ‘6명 이상 고용’ 업체의 경우 지난해 매출이 10% 감소하는 데 그쳤다. 이는 고용인이 많을수록 상대적으로 매출 감소율이 낮은 것으로 고용인이 적은 영세 자영업자가 코로나19 타격을 더 크게 입었다는 점을 보여준다.

업종별로는 서비스업(-35%)이 코로나19 한파를 가장 크게 맞았다. 사회적 거리두기와 여행 제한 조치 등으로 공연 및 행사대행(-81%), 여행사(-68%) 등을 중심으로 매출이 급감했다.

도소매업과 요식업 매출도 각각 -20%, -23%를 기록했다. 도·소매업은 수업 축소 및 결혼 예식 감소 등으로 문방구와 시계 및 귀금속 판매점의 매출이 각각 70%, 50% 뒷걸음질쳤다.

사회적 거리두기 강화 여파로 배달 및 주문 플랫폼을 이용하지 않는 요식업체(-24%)의 매출이 관련 서비스를 이용하는 매출(-19%)보다 감소율이 컸다.

지역별로는 인천(-33%) 소상공인들의 매출이 가장 크게 줄었다. 서울 -26%, 경기 -17%였다.

소상공인들은 코로나19가 매출에 수익에 미친 요인으로 ‘방문 손님 감소(40%)’와 ‘영업시간 제한(32%)’을 꼽았다. 소상공인의 88%가 코로나19가 매출과 수익에 영향을 미쳤으며, 그중 57%는 매우 큰 영향을 미쳤다고 답했다. 특히 요식업의 경우 ‘영업시간 제한’이 매출과 수익에 직결됐다고 했다.

한편 이번 조사는 전국 소상공인의 51%가 집중된 수도권을 대상으로 진행됐다. 수도권의 소상공인 사업체 수는 전국(644만2000개)의 51%인 327만9000개, 소상공인 사업자 종사자 수는 전국(921만9000명)의 51%인 467만4000명을 기록했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr