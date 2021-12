[아시아경제 박소연 기자] 코이즈 코이즈 121850 | 코스닥 증권정보 현재가 9,580 전일대비 2,210 등락률 +29.99% 거래량 5,097,004 전일가 7,370 2021.12.22 09:53 장중(20분지연) 관련기사 “코이즈” 추천주 3上, 또 일냈다! 후속株 또 갑니다!“코이즈” 추천주 3上, 또 일냈다! 후속株 또 갑니다!치료제 드디어 나온다! 임상3상 관련株 갑니다 close 가 장초반 거래제한폭까지 올랐다.

코이즈는 22일 코스닥 시장에서 오전 9시48분 기준 전일보다 2110원(29.99%) 오른 9580원에 거래되고 있다.

코이즈는 전날 투자 경고 및 위험 사유로 거래가 정지된 바 있다. 이날 다시 거래가 재개되자 매수세가 유입됐다.

지난 14일 코이즈는 한국과학기술원으로부터 이전 받은 나노산화금속물 생성 기술을 적용해 2차전지 양극재 소재 대량생산 기술 개발 단계에 진입했다고 밝힌 후부터 상한가 행진을 이어오고 있다.

시가총액 1592억원, 코스닥 646위다.

