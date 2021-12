소노시즌, 크리스마스 특집 라방 진행…최대 50% 할인

[아시아경제 김유리 기자] 대명소노시즌의 라이프스타일 브랜드 '소노시즌(SONO SEASON)'은 오는 23일 오후 7시30분 크리스마스 특집 네이버 쇼핑라이브를 진행한다고 22일 밝혔다.

이번 라이브방송에서는 독일산 메모리폼 매트리스와 침대 프레임, 필로우와 최근 출시한 프리미엄 호텔침구 6종 등을 선보인다.

방송 중 소노시즌의 메모리폼 매트리스를 구매하는 고객에게는 10% 할인 혜택을 제공한다. '매트리스+프레임 세트'를 구매할 경우 프레임을 최대 50%까지 할인해 준다. 메모리폼 필로우와 리놀럭스 매트리스&필로우 커버는 1개 구매 시 1개를 추가로 증정하는 1+1 이벤트도 함께 운영한다.

자수 디자인과 파스텔톤 색상이 특징인 프리미엄 호텔침구도 20% 할인된 가격으로 만날 수 있다. 총 구매가격이 200만원 이상인 고객은 최대 30만원의 신세계상품권도 받을 수 있다.

소노시즌은 라이브방송을 기념해 고객들과 함께하는 이벤트도 준비했다. 방송 전에는 '소노시즌 4행시 짓기 장원 선발전'을 진행한다. 소노시즌 4행시를 라이브방송 댓글창에 23일 오후 6시까지 작성하면 응모가 완료된다. 방송 중에는 '실시간 퀴즈 이벤트'가 진행된다. 두 이벤트 모두 방송 중 추첨을 통해 당첨자를 선정하고, 경품으로는 비발디파크 스키이용권을 증정한다.

