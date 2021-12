"폐플라스틱서 뽑아쓰는 기름"…GS칼텍스 실증사업 첫발

[아시아경제 최대열 기자] GS칼텍스는 폐플라스틱 열분해유를 석유정제공정에 쓰기로 했다고 22일 밝혔다. 탄소 기반의 원재료를 대신하는 것으로 자원효율성을 높이고 탄소배출을 줄일 수 있을 것으로 회사는 내다봤다.

이번에 하는 폐플라스틱 열분해유 실증사업에 따라 첫 단계로 여수공장에 있는 고도화시설에 50여t을 투입하기로 했다. 고도화시설에 열분해유를 쓰는 건 국내에서 처음이다. 실증사업 결과에 따라 2024년 가동을 목표로 연간 5만t 규모의 폐플라스틱 열분해유 생산설비를 새로 짓기로 했다. 추후 100만t 규모까지 늘린다는 목표를 잡았다.

폐플라스틱은 전처리 후 열분해 등 화학적 재활용 공정을 거쳐 액체 원료인 열분해유로 바뀐다. 원래 원유를 정제해 석유제품이나 석유화학제품의 원재료를 만드는 게 일반적인데 이렇게 나온 열분해유를 써 자원을 재활용하는 것이다. 허세홍 GS칼텍스 사장은 "폐기물 발생을 당연시하는 선형적 경제구조를 업사이클을 통한 순환경제로 전환하는 게 중요하다"며 "한정적인 자원을 적게 쓰고 환경영향을 최소한으로 줄이는 게 필수적"이라고 말했다.

