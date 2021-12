NY증시 나흘만에 반등‥저가 매수 유입

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕증시 주요지수가 사흘연속 하락 한 후 반발 매수세 유입에 힘입어 상승 마감했다.

21일(현지시간) 다우존스30산업평균지수는 560.54포인트(1.60%) 오른 3만5492.70에, S&P500지수는 81.21포인트(1.78%) 상승한 4649.23에, 나스닥 지수는 360.14포인트(2.40%) 오른 1만5341.09에 거래를 마쳤다.

오미크론 변이 확산과 사회인프라 투자 법안 불발이라는 악재에 변화는 없었지만 과매도라는 일부 평가 속에 반발 매수세가 유입됐다.

항공, 크루즈선사, 엔터테인먼트 업종이 대부분 큰 폭의 반등을 기록했다. 델타항공과 유나이티드항공, 보잉 등 항공 관련주들이 5~6% 올랐고 크루즈선, 카지노와 호텔 관련주들도 8% 이상 급등했다.

메모리 반도체 업체 마이크론 주가는 실적 호조와 향후 전망에 대한 긍정적인 평가 속에 10% 치솟았다.

나이키는 분기 실적이 애널리스트들의 예상치를 웃돌았다는 소식에 6.15%나 오르는 강세를 보였다.

약국 체인 라이트 에이드의 주가는 일부 점포 폐쇄 계획이 호평받으며 21% 올랐다.

소프트웨어 업체 시트릭스는 엘리엇 자산운용이 인수를 추진하고 있다는 보도 영향으로 13% 상승했다.

화이자와 모더나는 미 질병통제예방센터(CDC)가 두번의 백신 접종이 오미크론 예방에 충분하지 않다고 언급했음에도 3%내외의 하락세를 보였다.

사회복지 인프라 법안 불발 위기 악재로 '800슬라'로 추락했던 테슬라는 4.2% 상승하며 '900슬라'가 됐다. 리비언도 7.6%나 급등했다.

