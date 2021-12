김종인 "이준석 복귀 기대 어려워…조수진이 실수한 것"

"아무리 선거철이라도 위계질서 있어"

"후보 말만 듣겠다면 선대위 기능 못해"

[아시아경제 강주희 기자] 김종인 국민의힘 선거대책위원회 총괄선대위원장이 21일 상임선대위원장직에서 사퇴한 이준석 대표에 대해 "복귀를 기대하기는 어렵다"고 말했다. 또 이 대표와 갈등을 빚은 조수진 최고위원을 겨냥해 "아무리 지금 선거철이라고 해도 위계질서가 있다"고 경고했다.

김 위원장은 이날 CBS라디오 '한판 승부'에 출연해 "저희 선대위가 마찰 없이 가야 하는데 불상사가 발생해서 국민 여러분께 죄송하다는 말씀을 드린다"며 고개를 숙였다.

김 위원장은 이 대표의 사퇴와 관련해 "(이 대표가) 오늘 아침에 휴대전화로 문자를 보냈다. 상임선대위원장직을 사퇴한다고 해서 전화를 해 '즉흥적으로 생각하지 말고 당 대표고, 더군다나 상임선대위원장이 참고 지나가야지. 그만둔다고 하면 안 되지 않냐. 깊이 생각을 하라'고 한 뒤 전화를 끊었다"고 말했다.

이어 "이 대표가 극단적인 방향을 취하지 않으면 시정이 불가능할 것으로 생각했던 것 같다"라며 "이 대표 성격상 다시 (선대위에) 복귀하리라고 기대하기는 어렵다"고 말했다. 다만 "이 대표의 정치적인 생명도 대선을 어떻게 치르냐에 달려있다. 당 대표로서 역할은 충실히 할 것으로 생각한다"고 했다.

전날(20일) 이 대표와 조 최고위원은 비공개 최고위원회의에서 언성을 높이며 갈등을 빚었다. 이 대표가 선대위 공보단장인 조 최고위원에게 이른바 '윤핵관(윤석열 핵심 관계자)' 관련 기사를 잘 관리하라는 취지로 지시하자, 조 최고위원은 "내가 왜 말을 들어야 하냐, 나는 후보 말만 듣는다"며 반발한 것으로 전해졌다.

이후 조 최고위원이 유튜브 채널 '가로세로연구소'에 출연하는 한 유튜버가 만든 '이준석 황당한 이유로 난동, 정신 건강 우려된다, 지금이라도 사퇴시켜야'라는 제목의 영상 링크를 기자들에게 공유한 것으로 알려지면서 두 사람의 갈등은 심화했다.

이에 대해 김 위원장은 조 최고위원이 실수했다면서 "조수진 최고위원에게 오늘 오전 이 대표를 찾아가 정중하게 사과를 하고 문제를 풀자고 했는데 오전까지는 사과가 없이 지나갔다"며 "이 대표는 사과를 제대로 받지 못하는 그런 상황이 되니 점점 불쾌한 감정을 갖게 된 것"이라고 설명했다.

이어 "아무리 지금 선거철이라고 해도 위계질서가 있는 건데"라며 "후보 말만 듣고 다른 사람의 말은 안 듣겠다고 할 것 같으면 이 선대위 조직 자체가 제 기능을 할 수 없다. 조 최고위원이 좀 오버해서 이야기를 하지 않았나 생각한다"고 지적했다.

한편, 조 최고위원 역시 이 대표가 상임선대위원장직에서 물러난 지 4시간여 만에 공보단장직에서 사퇴하겠다는 입장을 밝혔다. 그는 페이스북을 통해 "저는 이 시간을 끝으로 중앙선대위 부위원장과 공보단장을 내려놓는다. 정권교체를 열망하는 국민과 당원께 진심으로 죄송하다는 말씀을 드린다"고 말했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr