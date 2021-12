[아시아경제 박소연 기자] 서울시는 21일 0시부터 오후 6시까지 18시간 동안 서울의 코로나19 신규 확진자 수가 1406명으로 잠정 집계됐다고 밝혔다.

같은 시간대 잠정 집계치로는 역대 최다 기록이다. 종전 최다 기록인 15일의 1375명보다 31명 많은 숫자다.

동시간대로 비교해 전날(20일) 1030명보다 376명 늘었고, 1주일 전(14일) 1270명보다도 136명 많다. 하루 전체 확진자 수는 20일 1994명, 14일 3166명이었다.

이날 오후 6시 기준 서울의 누적 확진자 수는 20만6655명으로 잠정 집계됐다.

전체 확진자 수 최종 집계치는 22일 0시 기준으로 정리돼 오전에 발표된다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr