[아시아경제 온라인이슈팀] 댄서 허니제이(본명 정하늬)가 탄탄한 몸매를 공개했다.

20일 허니제이는 자신의 인스타그램에 한 쇼핑몰 앰버서더 활동을 알리며 여러 장의 사진을 공개했다.

힙합 댄스 크루 홀리뱅의 리더인 허니제이는 엠넷 ‘스트릿 우먼 파이터’에서 우승을 차지하며 큰 인기를 얻었다.

