産銀, 국내 최대 액화수소 플랜트에 1080억원 투자

린데그룹·효성중공업 합작 신설회사에 ‘KDB탄소스프레드' 자금 지원

[아시아경제 김진호 기자] 산업은행은 린데수소에너지가 국내 최대 액화수소 생산 플랜트를 건설하는 것과 관련해 ‘KDB탄소스프레드자금’ 1080억원을 지원한다고 21일 밝혔다. 린데수소에너지는 글로벌 에너지 전문기업 린데그룹과 국내 수소산업 리딩기업 효성중공업이 합작해 설립한 회사다.

사업은 효성화학 울산 공장부지에 연산 1만3000톤 규모의 액화수소 생산시설을 구축하는 것으로 단일 사업장으로는 국내 최대 규모다. 연간 수소차 약 10만대를 충전할 수 있는 시설이다.

산은의 금융지원은 수소 밸류체인의 핵심비중을 차지하는 '수소생산' 분야에 대한 지원으로 수소생태계 구축에 정책금융지원이 본격화 된다는 의미를 가진다.

산은의 지원으로 건설되는 ‘액화수소 생산 플랜트’는 효성화학으로부터 원재료(부생수소)를 공급받아 린데그룹의 액화기술을 활용해 액체수소제품을 생산한 후 이를 수소충전소 운영법인인 효성하이드로젠 앞 판매하고 버스, 트럭 등 수소 상용차 시장에 유통할 예정이다. 조달→생산→판매→유통의 체계적 수소 생태계를 구축할 것으로 기대된다.

한편 산은은 올해 초 ‘KDB탄소스프레드 상품’을 새로 출시해 저탄소 녹색성장을 위한 다양한 분야에 자금을 공급하고 있다. 산은 관계자는 "에너지 탈탄소화 및 탄소중립을 견인할 ‘수소경제’ 활성화를 위한 정책금융지원에 앞장설 계획"이라고 전했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr