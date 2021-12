금융교육 강화…고교 '금융과 경제생활' 융합선택과목 신설

금융교육협의회, '2022 금융교육 강화방안' 의결

[아시아경제 이광호 기자]학교 교육 과정에 금융 관련 교육이 강화된다.

금융위원회는 21일 도규상 금융위원회 부위원장의 주재로 제2차 금융교육협의회를 개최해 '디지털 전환 등 금융환경 변화에 대응하는 금융교육 강화방안'을 의결했다고 밝혔다.

우선 금융교육 전달방식을 다양화한다.

보드게임·금융체험관 등 체험형 교육방식을 확대해 교육생들이 보다 재미있게 금융을 학습할 수 있도록 하고, 금융감독원 및 각 협회를 중심으로 메타버스 등 디지털 신기술을 활용한 교육 콘텐츠를 개발·확산할 예정이다.

또 학교 교육 내 금융교육을 강화할 계획이다. 현행 초·중등 교과목에서 금융부분은 사회, 기술가정 등에 포함돼 비중이 높지 않으나, 내년 개정교육과정에서는 미국, 영국 등 해외사례를 참고해 관련 교과에 실생활과 연계해 금융역량을 더 높이는 방향으로 내용 강화를 추진할 방침이다.

고등학교 교육과정에서는 금융관련 내용을 별도로 포함한 '금융과 경제생활'이 융합선택과목으로 신설될 예정이다.

금융교육 추진체계 내실화에도 나선다. 내년 말부터 금융교육 정책 수립에 민간전문가 등의 참여를 보다 활성화하고, 지역별 금융교육 네트워크를 강화한다. 아동기부터 노년기까지 생애주기별로 4개의 워킹그룹과 함께 특수계층 워킹그룹을 상설 협의체로 운영하고, 특수계층에 대한 맞춤형 교육 프로그램도 개발할 계획이다.

금융위 관계자는 "교육부, 기재부 등 관계부처 및 유관기관과 함께 발표한 세부과제를 단계적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr