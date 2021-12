[2022 정시]상명대, 1103명 모집…수능 100% 반영

상명대학교는 2022학년도 정시모집에서 전체 모집인원의 40.2%인 1103명을 모집한다. 작년보다 152명 증가했다. 수능 성적은 백분위 점수를 반영한다.

서울캠퍼스는 ▲나군 수능전형 431명 ▲다군 수능전형 64명 ▲다군 수능실기전형 47명을 모집한다. 천안캠퍼스는 ▲가군 수능전형 8명 ▲나군 수능전형 343명 ▲나군 수능실기전형 139명을 모집한다.

서울캠퍼스는 나군에서 인문·자연·예체능계(애니메이션전공)를 선발하고, 다군에서 사범대·예체능계 전 모집단위를 선발한다. 천안캠퍼스는 가군 예체능계(사진영상미디어전공), 나군에서 인문·자연·예체능계전 모집단위를 선발한다.

서울·천안캠퍼스의 인문계(국가안보학과 제외), 자연계는 모두 수능 100%로 선발한다. 애니메이션 전공과 천안캠퍼스 가군 사진영상미디어전공, 나군 AR·VR미디어디자인전공, 영화영상전공(연출·스태프), 연극전공(이론), 문화예술경영전공은 예체능계열이지만 수능 100%로 선발한다. 수능실기전형의 실기 반영비율이 작년과 달라져 반드시 확인해야 한다.

상명대는 수능 성적 반영 때 국·수·탐구 영역에 백분위점수를 반영한다. 영어는 등급을 점수로 환산하고 한국사는 등급에 따라 계열에 관계없이 가산점을 부여한다. 서울캠퍼스는 수학 선택과목, 탐구영역(사회, 과학)에 따른 응시 제한 없이 지원할 수 있다. 미적분 또는 기하를 선택하거나 과탐에 응시한 경우 자연계 모집단위에서 가산점을 부여한다.

천안캠퍼스는 선택과목 응시 제한 없이 지원 가능하며 인문·예체능계는 국·영·수 중 상위 2개 영역과 탐구 1과목을, 자연계는 국·영 중 상위 1개 영역, 수·탐구 영역(1과목)을 반영한다. 원서접수는 30일부터 내년 1월3일까지다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr