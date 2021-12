홍성교도소 수용자 7명 코로나19 추가 확진…23일 5차 전수조사

[아시아경제 김형민 기자] 코로나19 집단감염으로 전수조사를 진행하고 있는 충남 홍성교도소에서 7명이 추가로 확진 판정을 받았다.

법무부는 지난 20일 홍성교도소 수용자 및 직원들을 대상으로 네 번째 전수검사를 한 결과 수용자 7명이 확진 판정을 받았다고 21일 밝혔다.

이로써 홍성교도소에선 직원 3명, 수용자 61명 등 총 64명이 확진 판정을 받았다. 추가로 확인된 확진자 7명 중 6명은 밀접접촉자이고 나머지 1명은 지난 13일 대구 신축교도소에서 이송된 수용자로 알려졌다.

이외에도 법무부는 지난 20일 의정부교도소에서 직원 1명이 확진됐다고 덧붙였다. 확진된 직원은 가족 간 전파로 인한 감염으로 확인됐다.

법무부는 홍성교도소 직원 및 수용자들을 대상으로 오는 23일 다섯 번째 전수조사를 실시할 계획이다. 홍성교도소를 제외한 나머지 전국 교정기관에서 현재까지 확인된 확진자 수는 11개 기관 16명(직원 9명, 수용자 7명)이다.

