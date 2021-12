윤석열 "공공병원, 코로나 전담 전환…당원, 자원봉사자로 투입" (종합)

[아시아경제 이현주 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보는 21일 코로나 극복을 위한 비상대책회의를 열고 "국립중앙의료원 등 공공병원을 코로나 전담 병상으로 전환해야 한다"고 촉구했다.

윤 후보는 "의료진이 부족해 재택에 머무르면서 어떤 치료도 받지 못하고 중증으로 악화되는 등 세계 최고 수준의 의료시스템을 전혀 활용하지 못 하고 있다"고 지적하며 이 같은 방안을 제시했다. 코로나 극복 비상대책회의는 후보 직속 기구로 윤 후보가 의장을 맡았다. 김종인 총괄 선거대책위원장이 주재했던 기존 선대위 산하 코로나대응위원회와 병합해 운영하는 형태다.

윤 후보는 회의 후 기자들과 만나 "지금 코로나 검사를 보조해주는 치료 보조 인력으로서 의사 아닌 일반인 자원봉사자가 많이 필요하단 얘기 들어서 저희 당에서도 논의하겠다"면서 국민의힘 당원을 투입하는 식의 후속 조치하겠다고 밝혔다.

회의체는 의료체계 개선은 물론 거리두기 강화로 인한 소상공인 및 자영업자를 위한 손실보상 대책도 실질적으로 마련할 예정이다. 최근 네거티브 대응으로 몸살을 앓고 있는 선대위가 코로나 19 대응 정책으로 현안을 돌파하려는 행보로도 풀이된다.

