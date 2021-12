웅진씽크빅, 연세대와 디지털 교육 콘텐츠 개발 ‘맞손’

디지털 교육 콘텐츠 공유 및 인적자원 활용 콘텐츠 공동 개발

[아시아경제 김희윤 기자] 웅진씽크빅(대표 이재진)은 연세대(총장 서승환)와 디지털 교육 콘텐츠 개발을 위한 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.

양 기관은 이번 협약으로 연세대 온라인 교육 플랫폼 '런어스'와 글로벌 온라인 교육 플랫폼 '유데미'의 디지털 교육 콘텐츠를 공유한다. 아울러 대학 인적자원을 활용해 디지털 교육 콘텐츠도 공동 개발할 예정이다.

웅진씽크빅은 연세대 재학생 대상 유데미 수강 기회를 제공한다. 학생은 유데미에 접속해 IT, 어학, 취미 등 각국 전문가 강의를 합리적 가격으로 들을 수 있다. 양 기관은 향후 인력 및 기술교류 등 다양한 협력을 추진할 방침이다.

서승환 연세대 총장은 “유데미와 런어스 협력은 양 기관의 사업적 확장과 역량 증진을 넘어 대한민국 교육 콘텐츠의 우수성과 독창성을 널리 알리고 교육격차 해소에도 기여할 수 있는 만남이 될 것”이라고 말했다.

웅진씽크빅 관계자는 “이번 협약을 기반으로 대학의 우수한 교육 콘텐츠를 국내외에 널리 알리고, 나아가 역량 있는 학생들이 유데미를 통해 전문 지식을 갖춰 미래 인재로 성장할 수 있도록 지원해 나갈 것”이라고 밝혔다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr