하만 JBL, 파티 스피커·완전 무선 이어폰 신제품 출시

[아시아경제 정현진 기자] 하만 인터내셔널의 JBL 브랜드가 크리스마스와 연말을 맞아 신제품 파티 스피커 JBL 파티박스 710과 노이즈 캔슬링 완전 무선 이어폰 JBL 투어 프로+를 출시한다고 21일 밝혔다.

JBL 파티박스 710은 최대 출력 800W의 JBL 프로 사운드가 적용됐으며 2개의 대형 우퍼와 듀얼 트위터가 사운드를 전달하고 스피커 상단의 베이스 부스트 버튼을 누르면 깊고 웅장한 저음을 전한다. 야외에서는 TWS 모드를 통해 2대의 JBL 파티박스 710을 무선으로 연결할 수 있다. 이 제품은 부드럽게 움직이는 휠과 견고한 손잡이로 이동이 손쉽고 IPX4 생활 방수 등급이 적용됐다.

JBL 파티박스 710은 음악에 맞춰 춤을 추는 무빙 라이트쇼를 탑재하고 있으며 조명은 스피커 상단의 다이얼 패드 또는 JBL 파티박스 애플리케이션(앱)으로 원하는 대로 조정할 수 있다. 이 젶무에 유무선 마이크를 연결하면 노래방처럼 사용할 수 있고 노래방 EQ 튜닝 기능으로 고음, 저음, 에코 기능을 취향대로 조절할 수 있으며 박수 소리 등 음향 효과로 무대를 연출할 수 있다.

무선 이어폰 JBL 투어 프로+는 최대 32시간 재생 가능한 배터리, 맑고 선명한 통화 품질을 제공하는 혁신적인 빔포밍 마이크 기술이 적용됐다. 고급스러운 블랙 컬러의 무광 소재와 6.8㎜ 다이내믹 드라이버가 구현하는 풍부한 JBL 프로 사운드로 최상의 오디오 퍼포먼스를 제공한다. 또 최첨단 적응형 소음 차단 기술인 어댑티브 노이즈 캔슬링이 적용돼 외부 소음은 최소화하고, 외부 마이크가 주변 소리의 일부를 들려줘 주위 상황을 인지할 수 있도록 도와주는 주변 환경 인식 기능도 탑재하고 있다.

하만은 신제품 출시 기념 이벤트를 하고 있다.

JBL 파티박스 710은 삼성닷컴을 통해 정식 출시됐으며 출고가는 99만9000원이다. 런칭을 기념해 삼성닷컴에서 이달 31일까지 특별 혜택가 94만9000원에 판매되며 기간 내 구입하는 모든 고객에게 고성능 완전 무선 이어폰 JBL 클럽 프로+ TWS(24만9000원)와 배달 플랫폼 요기요 모바일 상품권(3만원)을 증정한다.

JBL 투어 프로+ 노이즈 캔슬링 완전 무선 이어폰은 출고가가 24만9000원이다. JBL 파티박스 710과 마찬가지로 삼성닷컴에서 이달 31일까지 특별 혜택가 17만9000원에 판매되며 구입하는 모든 고객에게 배달 플랫폼 요기요 모바일 상품권(3만원)을 증정한다.

