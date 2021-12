LG화학 최저가 추락·엔솔 출격…"2차전지 ETF 리밸런싱 노출 경계"

[아시아경제 이선애 기자] 65만6000원. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 641,000 전일대비 15,000 등락률 -2.29% 거래량 196,236 전일가 656,000 2021.12.21 10:34 장중(20분지연) 관련기사 '반짝 반등'한 국내 증시, 오미크론 우려에 하락 전환 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝 close 이 20일 기록한 1년 내 최저가 주가다. 시가총액이 하루새 3조원이나 증발했다. 대장주 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 641,000 전일대비 15,000 등락률 -2.29% 거래량 196,236 전일가 656,000 2021.12.21 10:34 장중(20분지연) 관련기사 '반짝 반등'한 국내 증시, 오미크론 우려에 하락 전환 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝 close 을 비롯해 배터리 3대장과 소재 등 '2차전지 밸류체인'이 전반적으로 흔들렸다. 글로벌 2차전지 환경의 변화가 주요 요인이다. 다만 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 641,000 전일대비 15,000 등락률 -2.29% 거래량 196,236 전일가 656,000 2021.12.21 10:34 장중(20분지연) 관련기사 '반짝 반등'한 국내 증시, 오미크론 우려에 하락 전환 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝 close 의 과도한 주가 하락은 결국 성장 잠재력이 큰 배터리 부문(LG에너지솔루션)이 떨어져나가는 데 따른 투자심리 위축이 영향을 미쳤다는 평가다. 공모가 기준 시가총액이 70조원에 달할 LG에너지솔루션의 등장으로 2차전지 관련주의 수급이 요동을 칠 것으로 보여 섣부른 매수는 경계해야 한다는 목소리가 높다. 2차전지 상장지수펀드(ETF) 역시 리밸런싱 상황에 노출될 것으로 보여 주의가 요구된다.

21일 한국거래소에 따르면 배터리 3대장 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 641,000 전일대비 15,000 등락률 -2.29% 거래량 196,236 전일가 656,000 2021.12.21 10:34 장중(20분지연) 관련기사 '반짝 반등'한 국내 증시, 오미크론 우려에 하락 전환 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝 close , SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 219,000 전일대비 1,000 등락률 +0.46% 거래량 129,306 전일가 218,000 2021.12.21 10:35 장중(20분지연) 관련기사 [재계 미래로 뛴다①] '에너지·전기차·바이오'…사업재편 속도 내는 SK외국인, 한 주만에 '사자'…4주 연속 삼전 가장 많이 사들여"안정성·성장성·배당 다 갖춘 SK리츠" close , 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 638,000 전일대비 16,000 등락률 -2.45% 거래량 212,715 전일가 654,000 2021.12.21 10:34 장중(20분지연) 관련기사 '반짝 반등'한 국내 증시, 오미크론 우려에 하락 전환 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝 close 는 각각 65만6000원, 21만9500원, 65만3000원으로 장을 시작했다. 전일 종가와 비교하면 별 차이가 없다. 20일 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 641,000 전일대비 15,000 등락률 -2.29% 거래량 196,236 전일가 656,000 2021.12.21 10:34 장중(20분지연) 관련기사 '반짝 반등'한 국내 증시, 오미크론 우려에 하락 전환 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝 close 은 5.88% 하락한 65만6000원, 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 638,000 전일대비 16,000 등락률 -2.45% 거래량 212,715 전일가 654,000 2021.12.21 10:34 장중(20분지연) 관련기사 '반짝 반등'한 국내 증시, 오미크론 우려에 하락 전환 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝 close 는 3.82% 떨어진 65만4000원, SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 219,000 전일대비 1,000 등락률 +0.46% 거래량 129,306 전일가 218,000 2021.12.21 10:35 장중(20분지연) 관련기사 [재계 미래로 뛴다①] '에너지·전기차·바이오'…사업재편 속도 내는 SK외국인, 한 주만에 '사자'…4주 연속 삼전 가장 많이 사들여"안정성·성장성·배당 다 갖춘 SK리츠" close 은 5.22% 내린 21만8000원에 장을 마감했다.

배터리 삼총사 이외 소재 밸류체인도 조정을 받고 있다. 엘앤에프, 천보, 에코프로비엠, SKC, 포스코케미칼, 일진머티리얼즈 등 일제히 하락 추세다.

이는 자동차 반도체 공급 부족 문제가 장기화하면서 전기차를 생산하는 자동차 회사들의 배터리 주문량이 시장 기대에 못 미친다는 우려가 작용한 데 따른 경계감이 작용했다.

특히 국내 시장의 경우 LG에너지솔루션 상장으로 수급 불안이 예고된 상황이다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 641,000 전일대비 15,000 등락률 -2.29% 거래량 196,236 전일가 656,000 2021.12.21 10:34 장중(20분지연) 관련기사 '반짝 반등'한 국내 증시, 오미크론 우려에 하락 전환 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝 close 에서 전지사업부문이 물적분할되어 설립된 LG에너지솔루션이 내년 1월 기업공개(IPO)를 진행한다. 증권신고서에 따르면 공모가 25만7000원~30만원을 적용하면 시가총액은 60조1000억원에서 70조2000억원에 이를 것으로 보인다. 이는 현재 시가총액 순위로는 3~4위에 해당하는 규모다.

이에 따라 2차전지 ETF 리밸런싱 충격이 올 수 밖에 없다. 국내 2차전지 ETF에는 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 641,000 전일대비 15,000 등락률 -2.29% 거래량 196,236 전일가 656,000 2021.12.21 10:34 장중(20분지연) 관련기사 '반짝 반등'한 국내 증시, 오미크론 우려에 하락 전환 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝 close 이 편입되어 있는 상태다. ETF의 방법론에 따라 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 641,000 전일대비 15,000 등락률 -2.29% 거래량 196,236 전일가 656,000 2021.12.21 10:34 장중(20분지연) 관련기사 '반짝 반등'한 국내 증시, 오미크론 우려에 하락 전환 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝 close 을 제외하고 LG에너지솔루션을 편입하거나, LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 641,000 전일대비 15,000 등락률 -2.29% 거래량 196,236 전일가 656,000 2021.12.21 10:34 장중(20분지연) 관련기사 '반짝 반등'한 국내 증시, 오미크론 우려에 하락 전환 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝 close 비중을 줄이고 LG에너지솔루션을 편입하는 방식을 취하게 된다. 만약 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 641,000 전일대비 15,000 등락률 -2.29% 거래량 196,236 전일가 656,000 2021.12.21 10:34 장중(20분지연) 관련기사 '반짝 반등'한 국내 증시, 오미크론 우려에 하락 전환 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝 close 을 제외하고 LG에너지솔루션을 전략 교체하면 리밸런싱 과정에서 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 641,000 전일대비 15,000 등락률 -2.29% 거래량 196,236 전일가 656,000 2021.12.21 10:34 장중(20분지연) 관련기사 '반짝 반등'한 국내 증시, 오미크론 우려에 하락 전환 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝 close 에 대한 매도압력과 LG에너지솔루션에 대한 매수압력이 동시다발적으로 발생할 수 있다. ETF 수시변경은 제각각이기 때문에 LG에너지솔루션의 상장 이후 2차전지 ETF 리밸런싱 일정을 특정하기는 어려운 상황이다.

LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 641,000 전일대비 15,000 등락률 -2.29% 거래량 196,236 전일가 656,000 2021.12.21 10:34 장중(20분지연) 관련기사 '반짝 반등'한 국내 증시, 오미크론 우려에 하락 전환 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝 close 과 LG에너지솔루션을 동시에 보유할 가능성도 있다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 641,000 전일대비 15,000 등락률 -2.29% 거래량 196,236 전일가 656,000 2021.12.21 10:34 장중(20분지연) 관련기사 '반짝 반등'한 국내 증시, 오미크론 우려에 하락 전환 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝 close 은 소재사업(양극재, 분리막 등)을 영위하고 있으며 LG에너지솔루션은 배터리셀을 생산하고 있어 2차전지 카테고리 내 두기업 모두 포함될 가능성이 존재한다. 만일 둘다 공유한다면 리밸런싱 충격은 상대적으로 제한될 수는 있다. 기존 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 641,000 전일대비 15,000 등락률 -2.29% 거래량 196,236 전일가 656,000 2021.12.21 10:34 장중(20분지연) 관련기사 '반짝 반등'한 국내 증시, 오미크론 우려에 하락 전환 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝 close 의 비중을 일부 줄이고 LG에너지솔루션을 편입하기 때문에 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 641,000 전일대비 15,000 등락률 -2.29% 거래량 196,236 전일가 656,000 2021.12.21 10:34 장중(20분지연) 관련기사 '반짝 반등'한 국내 증시, 오미크론 우려에 하락 전환 코스피, 외인·기관 매도에 1.8% 급락...천스닥도 붕괴코스피, 낙폭 확대 1.7% 하락 2960선...코스닥도 990선 뚝 close 에 대한 매물 압박이 상대적으로는 제한될 것으로 본다. 다만 이렇게 될 경우 다른 구성종목의 비중은 일정 부분 조정될 수 밖에 없다. 2차전지 TEF는 제각각 특정 종목의 편입한도가 설정되어 있어서다.

전균 삼성증권 연구원은 "결국 2차전지 ETF내에서 LG에너지솔루션의 상장에 따른 리밸런싱 여부는 개별 ETF의 구성방법론에 따라 결정되고, 편입시기 역시 동시다발적이기보다는 순차적으로 이뤄질 가능성이 크다"면서 "리밸런싱 규모는 종목선별 방식과 동시 보유 여부에 따라 차등화될 것으로 보인다"고 설명했다.

정원석 하이투자증권 연구원은 "시가총액이 70조원에 달할 LG에너지솔루션 상장을 앞두고 기관이나 펀드에서 비중 조절에 나설 수밖에 없기 때문에 내년 2월까지는 수급 불안으로 인해 관련주가 흔들릴 수 있는 만큼 매수는 신중해야 한다"고 말했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr