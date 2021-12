한은 "불황기 전공 무관 취업자 늘어…청년층 임금손실 지속"

'전공 불일치가 불황기 대졸 취업자의 임금에 미치는 효과 분석'

청년층 시드머니 모으기 어려워져…경제에도 악영향

[아시아경제 장세희 기자]불황기 전공·산업 간 불일치가 심화됨에 따라 향후 지속적인 임금 손실이 발생한다는 분석이 나왔다.

한국은행 경제연구원 최영준 미시제도연구실 차장은 21일 BOK경제연구 '전공 불일치가 불황기 대졸 취업자의 임금에 미치는 장기 효과 분석' 보고서에서 이같이 밝혔다.

2002~2019년 중 한국노동패널 자료를 활용해 전공 및 산업 각 6개로 재분류한 다음 전공 불일치 정도를 추정한 결과, 일자리가 부족한 불황기에 전공 불일치 정도가 확대되는 것으로 나타났다. 경제가 어려울수록 전공과 무관한 곳에 취업하는 사람이 많아진다는 뜻이다.

실제로 한국의 전공 불일치는 경제협력개발기구(OECD) 국가 중에서 매우 높은 편이다. OECD국가 중 성인 역량 조사에 참가한 29개국 중 한국의 전공 불일치율은 50.1%로 인도네시아(54.6%)에 이어 2위를 기록한 바 있다.

최 차장은 "경기 불황 시기에 대졸자가 자신의 전공과 무관한 곳에 처음 취직할 경우 임금손실이 지속적으로 발생할 수 있다"고 설명했다.

보고서는 1998년 불황기에 졸업한 대학생의 경우 직장 경력 0~1년에 실질임금은 8.3% 감소한 후 2~3년에는 7.0%로 감소해 감소폭이 축소됐다. 반면 2005년 불황기에는 직장 경력 0~3년에 걸쳐 -4.5~-9.2%, 2009년에는 7.0~-9.4%로 추정돼 1998년 불황기보다 감소폭이 확대됐다.

보고서는 전공 불일치로 대졸 취업자들이 전공 관련 업무능력을 쌓기 어려워지면서 더 나은 일자리로의 이직이 제약된다고 봤다. 아울러 지속적인 임금 손실은 향후 경제에도 부정적 영향을 미칠 것이라고 진단했다.

최 차장은 "불황기 전공·산업 간 불일치 정도가 확대된다"며 "취직하는 대졸자들이 계속해서 적정 임금을 받지 못할 경우 시드머니를 모으기 어려워질 수 있다"고 밝혔다. 그러면서 "계속해서 적정 임금을 받지 못할 경우 경제 전체에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다"고 설명했다.

보고서는 마지막으로 "근로자들이 이직을 통해 전공 활용이 가능한 산업으로 이동할 수 있도록 노동시장의 경직성 완화 노력이 필요할 것으로 보인다"며 "기업 입장에서도 근로자에 대한 재교육 등을 통해 전공 불일치 문제를 완화하고 인적자본을 확충해 나갈 필요가 있다"고 설명했다.

