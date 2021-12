부릉, 대구에서 배터리교환형 전기바이크 상용화 돌입

E3모빌리티에서 개발한 배터리교환형 전기 바이크 상용화 착수

탄소제로 모빌티티 플랫폼, 전국 확장이어 글로벌 진출 추진

[아시아경제 김철현 기자] '부릉'을 운영하는 메쉬코리아(대표 유정범)는 대구 지역의 서비스형 퍼스널모빌리티(PM) 플랫폼 육성의 일환으로 배터리교환형 전기바이크를 배송 현장에 투입한다고 21일 밝혔다.

메쉬코리아는 20일 대구 창조경제혁신센터에서 열린 '대구시 PM사업 착수보고회'에 참여해 대구기계부품연구원, 현대케피코, E3모빌리티 등 유관 기관과 대구 PM 실증사업의 계획과 운영전략 등을 공유했다. 회사는 대구에 위치한 라스트마일 배송 거점에 배터리교환형 전기바이크를 투입, 내년 3월까지 실증을 거쳐 본격적인 상용화에 나서기로 했다.

이번에 투입되는 전기바이크는 국내 스타트업 E3모빌리티에서 개발한 제품으로 현대케피코의 최신 구동시스템을 탑재했다. 특히 간편하게 교체가 가능한 LG에너지솔루션의 배터리팩을 적용한 게 특징이다. 배터리충전스테이션(BSS) 역시 대구에 위치한 부릉스테이션에 함께 배치해 기존 전기 운송수단의 운영상 애로사항을 극복했다는 설명이다.

이번 실증은 구동모터와 제어기, 배터리, 배터리충전기 등 핵심 부품 모두 국산 기술이 100% 반영된 제품으로만 운영된다. 실증사업 협의체는 실증 결과를 토대로 내년 하반기에는 말레이시아 등 글로벌 시장 진출도 적극 추진한다는 계획이다.

김형설 메쉬코리아 부사장은 "내년 초 대구지역에 본격적으로 배터리 교환형 전기바이크를 현장 배송에 투입하고 2025년까지 단계적으로 운영 대수를 늘릴 계획"이라며 "대구를 시작으로 급격하게 성장 중인 물류분야에서 탄소 배출이 없는 모빌리티 플랫폼을 운영함으로써 사회적 비용을 대폭 절감하고 친환경 혁신 물류 플랫폼의 글로벌 진출까지 모색할 것"이라고 말했다.

