CJ온스타일, 연말 '기부 라이브쇼' … 수익금으로 미혼모 지원

[아시아경제 조인경 기자] CJ온스타일이 매달 새로운 사회적기업과 홍보대사를 선정, 어려운 이웃에게 도움을 주는 모바일 라이브커머스 기부 방송을 정기적으로 운영한다고 21일 밝혔다.

오는 23일 오후 6시 CJ온스타일 앱에서 진행되는 라이브 방송에선 기아대책과 재단법인 행복한나눔의 미혼모 지원 사업 프로젝트인 '봄b살롱', 휴젤의 더마코스메틱 브랜드 '웰라쥬'가 함께 한다. '웰라쥬 리얼 HA 바이오리프트 캡슐'을 메인으로 한 보습 앰플 키트와 봄B살롱에 소속된 미혼모들이 만든 수제비누를 최대 70% 할인된 가격에 판매하고 수익금의 15%는 봄B살롱에 기부한다.

봄B살롱은 육아와 경제적 어려움의 이중고를 겪는 미혼모들이 자립할 수 있도록 직접 제작한 상품의 수익 창출을 돕고 있다. 맞춤형 교육 프로그램은 물론 자유롭게 이용할 수 있는 제작 환경 제공 등 자신의 재능을 찾아 발휘할 수 있도록 기회를 제공한다.

CJ온스타일 관계자는 "이번 라이브쇼는 착한 소비를 즐기는 고객들을 위해 쇼핑과 기부의 즐거움을 함께 제공하고자 하는 취지로 기획됐다"며 "지속적인 나눔 방송을 통해 착한 소비에 관심이 많은 고객들과 진정성 있는 소통을 해나가겠다"고 전했다.

