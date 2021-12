한국타이어앤테크놀로지, 대전·금산 공장 생산재개

[아시아경제 이민지 기자] 한국타이어앤테크놀로지 한국타이어앤테크놀로지 161390 | 코스피 증권정보 현재가 39,700 전일대비 350 등락률 -0.87% 거래량 139,515 전일가 40,050 2021.12.20 14:36 장중(20분지연) 관련기사 한국타이어 "블록체인 기반 지속가능 천연고무 프로젝트 참여"[클릭e종목]"한국앤컴퍼니, M&A 통해 성장 사업 진출 긍정적"[클릭 e종목] “한국앤컴퍼니, 지주회사의 장점 활용할까” close 는 대전·금산공장이 생산을 재개한다고 20일 공시했다. 생산재개 분야의 매출액은 2조4977억원으로 지난해 매출액 대비 38.7%에 달한다. 회사 측은 “임금단체협상타결에 따라 파업이 종료된데 따른 것”이라고 설명했다.

