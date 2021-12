아바·실크 소닉 등과 경쟁

그룹 방탄소년단(BTS)이 영국 최고 권위의 대중음악 시상식에 2년 연속 후보로 가세했다. 영국음반산업협회가 1977년부터 주관하는 브릿 어워즈다. 19일 BTS를 인터내셔널 그룹 부문 후보로 지명했다. 다양한 국가에서 활동하는 아티스트에게 주어지는 타이틀이다. BTS의 브릿 어워즈 후보 지명은 이번이 두 번째. 지난 5월 시상식에서도 같은 부문 후보 명단에 이름을 올렸다. 미국의 자매 록밴드 하임에 밀려 수상에는 실패했다. 이번에는 40년 만에 돌아온 아바, 브루노 마스·앤더슨 팩이 결성한 실크 소닉 등과 경쟁한다.

