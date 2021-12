[아시아경제 조인경 기자] 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 74,700 전일대비 100 등락률 +0.13% 거래량 75,962 전일가 74,600 2021.12.17 15:30 장마감 관련기사 명품 '보복소비'에 … '연매출 1조' 백화점 일년새 2배로실적 믿고 기지개 펴는 백화점株현대백화점면세점, 소비자중심경영(CCM) 인증 획득 close 은 오는 31일까지 목동점 7층 실내·외 조경 공간 '글라스 하우스'에서 크리스마스 분위기로 연출한 'H빌리지'를 운영한다고 19일 밝혔다.

이 공간은 3m 높이의 크리스마스 트리 50여그루와 오두막 등 다양한 소품들로 꾸며졌다. 여기에 QR코드를 휴대폰 카메라로 스캔하면 곰이나 사슴, 여우 등이 나타나는 'AR(증강현실) 포토존' 이벤트도 운영한다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr