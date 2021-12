美, 주일대사 상원 인준절차 완료...주한대사는 지명자도 아직

[아시아경제 이현우 기자] 미국 상원이 람 이매뉴얼 일본 주재 미국 대사의 인준안을 통과시켰다. 이로서 한국을 제외하고 동북아시아 주요국인 중국과 일본의 대사 인준안은 모두 통과됐다. 주한대사는 아직 지명자조차 발표되지 않아 해를 넘겨 공석상태가 될 것으로 우려되고 있다.

18일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면 미 상원은 이날 새벽 이매뉴얼 대사 인준안을 표결에 부쳐 찬성 48명, 반대 21명으로 통과시켰다. 이매뉴얼은 지난 8월20일 조 바이든 대통령의 지명을 받은 지 약 4개월 만에 상원까지 인준안이 통과되면서 대사 부임에 필요한 의회 절차를 끝냈다. 앞서 일본 대사 자리는 도널드 트럼프 전 대통령 시절이던 2019년 7월 윌리엄 해거티 당시 대사가 상원의원 출마를 위해 사퇴한 뒤 2년 넘게 공석으로 있었다.

이매뉴얼 대사는 버락 오바마 행정부의 초대 백악관 비서실장을 지냈고, '오바마의 오른팔'이란 별칭답게 2011∼2019년 오바마 전 대통령의 정치적 고향인 시카고에서 시장을 지냈다. 바이든 행정부의 교통장관 물망에 올랐을 정도로 비중 있는 인물로 알려져있다.

앞서 미 상원은 지난 16일 국무부 차관을 지낸 니컬러스 번스 주중대사 인준안을 통과시켰다. 번스 주중대사는 이매뉴얼과 같은 날 대사 지명을 받은 바 있다. 이로써 동북아의 주요 국가 중 한국을 제외한 중국과 일본 대사에 대한 의회 인준 절차는 모두 끝났다.

반면 한국 주재 미국 대사는 지난 1월 바이든 대통령 취임 후 아직 지명자조차 발표되지 않아 11개월째 공석이다. 미국 외교가에선 한국 대사 지명이 해를 넘길 것이라는 관측이 매우 높다. 또 의회 인준 절차까지 감안하면 공석 상태가 1년 이상 더 지속될 수 있다는 우려도 나오고 있다.

