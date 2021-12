[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 18일 오후 신길4동을 찾아 긴급 제설작업에 나섰다.

채 구청장은 지역 주민, 동 직원과 함께 도로 제설현황을 꼼꼼히 점검하고 언덕이 심한 신길4동 청사 주변과 제설작업이 힘든 골목골목을 돌며 눈을 쓸어냈다.

이후 구청 제설대책본부를 찾아 교통·시설복구·재난현장 등 각 실무반별 대응상황을 점검, 강설과 도로 결빙에 대비해 체계적이고 신속한 조치가 이루어질 수 있도록 각별히 신경써 줄 것을 당부했다.

채 구청장은 “취약지역 현장점검과 빈틈없는 대응으로 구민의 안전을 더욱 세심히 챙기겠다”고 전했다.

