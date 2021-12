서울 아침, 올겨울 들어 가장 추웠다

[아시아경제 조현의 기자] 18일 서울 아침 기온이 영하 11도까지 떨어지는 등 올겨울 들어 가장 추웠다.

서울은 이날 오전 7시 기온이 영하 11도까지 떨어져 올겨울 가장 낮은 기온을 기록했다. 북한산과 가까워 다른 구보다 기온이 낮은 은평구는 같은 시각 기온이 영하 14도였다.

다른 곳 오전 7시 기온을 보면 경기 파주 영하 14도, 강원 철원 영하 14.5도, 태백 영하 14.1도, 대전 영하 11.3도, 전북 전주 영하 8.2도, 광주 영하 7.5도, 대구 영하 8.7도, 울산 영하 8.2도, 부산 영하 6.5도 등 제주를 뺀 전국에 영하권 추위가 나타났다. 강원 대관령은 7시 기온이 영하 16.3도였다.

기온이 떨어진 데 더해 바람도 초속 3m 정도로 불어 체감온도는 더 떨어졌다.

기상청은 18일 오후부터 바람이 차차 강해져 이날 밤부터 20일까지 강원산지와 경북북동산지, 경북동해안에 풍속이 시속 30~60㎞(순간풍속 시속 70㎞ 이상)가 넘는 센 바람이 불 것으로 내다봤다.

서해안과 제주엔 18일 오후부터 19일까지, 강원동해안과 남해안엔 19일까지 시속 55㎞ 안팎으로 바람이 강하게 불겠다.

18일 오후와 밤사이 수도권과 강원영서를 중심으로 많은 눈이 내릴 전망이다.

이번 눈은 짧은 시간에 많이 쏟아지는 형태일 것으로 보인다. 눈은 밤사이 소강상태가 됐다가 19일 새벽 다시 한번 오겠다.

예상 적설량은 서울과 경기내륙, 강원내륙·산지, 제주산지 3~8㎝, 인천과 경기서해안, 충청, 전라, 서해5도, 산지를 제외한 제주, 경북북부내륙, 울릉도, 독도 1~5㎝, 경북남서내륙과 경남서부내륙 1㎝ 안팎, 경북남동내륙 0.1㎝ 미만이다.

18일 낮부터 기온이 차차 오르면서 일요일인 19일엔 평년기온을 되찾는다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr