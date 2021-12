"핵에 집착하다 세계적 고립"… '김정은 10년'에 부정적 평가한 외신들

[아시아경제 나예은 기자] 세계 주요 외신들이 27세의 나이로 북한 최고지도자가 된 김정은 북한 국무위원장의 집권 10년에 대해 부정적 평가를 내놓았다.

지난 17일 김정일 국방위원장의 사망 10주기를 계기로 '김정은 치하 10년'을 조망하는 외신의 보도가 잇따랐다.

AP 통신은 "김 국무위원장이 핵무기 능력을 키우고 북한 최고지도자로서 미국 대통령과 정상회담을 했지만 이제는 대북제재 강화와 국경봉쇄, 부실경영으로 황폐해진 경제를 되살리려 고전하고 있다"고 전했다.

김 국무위원장은 아버지인 김 국방위원장이 사망한 지 13일만인 2011년 12월30일, 인민군 최고사령관으로 추대돼 최고권좌에 올랐다. 이후 그는 핵무기 개발에 자원을 쏟아부어 2016∼2017년 핵실험과 탄도미사일 발사에 잇따라 성공했다.

그러나 AP통신은 "김 국무위원장 집권 이후 국제사회에서 고립이 심화됐고, 유엔 대북제재를 더욱 강화하는 결과를 불러왔다"고 지적했다.

영국 BBC 방송은 "젊은 지도자의 등장으로 변화를 기대한 북한 주민이 많았으나, 북한은 결과적으로 더욱 가난하고 고립된 국가가 됐다"며 "김 국무위원장에게는 북한 인민에게 자유를 줄 힘이 있었지만, 2500만 북한 인민들은 자유를 얻는 대신 과거 어느 때보다도 국제사회에서 고립된 처지에 놓이게 됐다"고 비판했다.

영국 일간지 가디언 역시 "김정은 지도 아래 북한은 국제사회의 제재와 자연재해, 코로나19로 초래된 유례없는 도전에 시달렸다"고 평가했다. 이어 "(김 국무위원장이) 아버지가 지녔던 직위인 노동당 총비서에 추대되면서 시작된 한 해가 식량부족과 전염병 대유행, 경제 상황에 대한 공포 속에 마무리되고 있다"고 덧붙였다.

