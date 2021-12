"글로벌 팹리스 3분기 매출 337억달러…전년동기比 45%↑"

[아시아경제 정현진 기자] 글로벌 팹리스 주요 10개사가 반도체 호황기를 맞아 올해 3분기 337억달러(약 40조원) 규모의 매출을 기록했다.

18일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 퀄컴을 비롯한 상위 10개 팹리스의 3분기 매출은 337억2900만달러로 전년동기대비 45% 증가했다. 상위 10개사에는 미국 업체인 퀄컴, 엔비디아, 브로드컴, AMD, 마벨, 자일링스 등과 대만 업체인 미디어텍, 노바텍, 리얼텍, 하이맥스 등이 있다. 한국 팹리스 기업들은 순위에 오르지 못했다.

업계 1위는 퀄컴으로 올해 3분기 전년동기대비 56% 증가한 매출 77억달러를 기록했다. 상위 10개사 중 매출 비중은 23%다. 퀄컴은 모바일 애플리케이션 프로세서, 무선주파수프론트엔드(RFFE), 사물인터넷(IoT) 분야에서 높은 성장세를 기록했다. 특히 IoT 부문의 3분기 매출 성장률은 66%에 달했다.

뒤이어 엔비디아가 3분기 중 66억달러의 매출을 기록해 팹리스 업계 2위를 차지했다. 가상화폐 채굴 수요와 고성능 그래픽 카드 ‘RTX’ 시리즈 출시로 성장을 이어갔다. 3위인 브로드컴은 같은 기간 매출이 54억달러로 전년동기대비 17% 증가했다. 4위는 미디어텍(모바일 프로세서 전문기업), 5위는 AMD가 차지했다.

트렌드포스는 "팹리스 기업들의 매출은 역사적인 수준에 도달했다"면서 "4분기는 완제품 수요 감소와 세계적인 전자 부품 공급난으로 지속적인 성장이 어려울 것"이라고 전망했다.

