네이버, 5년 연속 동반성장지수 평가 ‘최우수기업상’ 수상

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버는 동반성장위원회 주관 ‘임금격차해소 협약 및 동반성장 대상 시상식’에서 최우수기업상을 수상했다고 17일 밝혔다.

이는 네이버가 지난 9월 발표된 ‘2020년 동반성장지수 평가’에서 최우수 등급을 획득한 데 따른 것으로, 네이버는 인터넷 플랫폼 업계 최초로 5년 연속, 최우수 등급을 획득한 회사로 이름을 올렸다.

2020년 동반성장지수 평가에서 네이버는 ▲자사와 거래하는 파트너가 사업을 안정적으로 지속할 수 있도록 노력한 점 ▲소상공인(SME)의 성장을 지원해온 점 ▲코로나19와 관련 자체 기술력을 바탕으로 지역사회의 안정을 위해 노력한 점 등을 공로로 인정받았다.

구체적 활동 내용을 보면 네이버는 파트너와의 거래대금을 영업일 10일내로 현금 지급해 자금흐름을 업계 최고 수준으로 관리하고, 파트너의 경영환경 개선을 위해 컨설팅을 무상 제공해 왔다. 2017년부터는 ‘분수펀드’를 조성해 SME가 성장단계 별로 마케팅·컨설팅 지원을 받을 수 있게 했다. 또 파트너를 위한 저리대출 지원금을 늘리고 위생용품을 무상제공하기도 했다.

네이버의 동반성장을 담당하는 임동아 책임리더는 "앞으로도 기업과 다양한 파트너, SME가 모두 함께 성장하는 긍정적인 상생문화를 발전시켜 가도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr