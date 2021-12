"셋째 낳고 싶어"...도경완, ♥장윤정과 단둘이 떠난 여행에 끝없는 애정공세

부부, 여행 내내 '극과극' 모습 보여줘...'시골 여자'와 '도시 남자' 케미

[아시아경제 온라인이슈팀] 장윤정과 도경완이 결혼 후 최초로 단둘이 부부 여행을 떠난다. '시골 여자' 장윤정과 '도시 남자' 도경완의 극과극 케미가 눈길을 끌 예정이다.

17일 방송되는 JTBC '내가 나로 돌아가는 곳-해방타운'(해방타운)에서는 장윤정이 남편 도경완과 결혼 후 처음으로 부부 여행에 나선다.

장윤정은 "신혼여행 이후 남편 도경완과 단둘이 놀러 간 적이 없다"고 전했다. 첫째 연우가 태어나기 전 신혼생활이 짧았던 탓이다. 그래서인지 장윤정은 입주민 중 유일하게 '버킷리스트 1순위'로 남편과의 여행을 꼽기도 했다.

그는 "노후를 시골에서 보내고 싶다"며 평생 도시에서 자란 남편 도경완에게 '일일 자연인' 체험을 제안했다. 이동하는 차 안에서부터 장윤정은 "짐도 없고 둘만 여행 가니까 너무 좋다"며 좀처럼 보여주지 않던 설렘을 드러냈다. 또한 시도 때도 없는 도경완의 애정 공세에 함박웃음을 지었다. 영상을 통해 이 모습을 지켜보던 이종혁은 "저 정도면 평생 같이 살겠어~"라며 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

한참을 달려 목적지에 도착했지만, 다소 황량한 시골 풍경에 도경완은 당황한 모습을 보였다. 반면 장윤정은 "아무것도 없어서 좋지 않냐"며 만족감을 드러내 부부는 여행 시작부터 '극과 극' 온도 차를 보였다.

이어 두 사람은 점심 준비를 위해 자급자족에 나섰다. "어릴 때 썰매를 타고 놀았다"는 장윤정의 말에 도경완은 "난 아이스링크장 다녔다"며 두 사람의 사뭇 달랐던 생활환경을 실감하게 했다. 돼지감자 캐기부터 연못 위 연밥 따기까지 장윤정은 이어진 시골체험을 척척 해냈지만, 도경완은 시종일관 아무것도 모르는 모습으로 웃음을 안겼다.

이어 오랜만에 가진 둘 만의 시간에 취한 도경완은 "셋째 낳고 싶다"는 폭탄 발언을 던졌다. 도경완의 끊임없는 셋째 구애에 참다 못한 장윤정은 분노의 발차기를 가했다. 이어 장윤정은 "부부는 로또다", "정말 안 맞는다" 등의 발언으로 다른 입주민들의 폭풍 공감을 일으켰다.

점심 식사가 시작되자, 도경완은 "장윤정은 술이다. 너에게 취하니까~"와 같이 폭풍 닭살 멘트를 전했다. 이에 참다못한 이종혁은 "그만 좀 하자"며 자리를 박차고 일어나 웃음을 안겼다.

남편 도경완과 단둘이 결혼 후 첫 여행을 떠난 장윤정의 해방 라이프는 17일 밤 10시30분 방송되는 '해방타운'에서 공개된다.

