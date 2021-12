함안군, 김장철 맞아 농산물 원산지 표시 단속 강화

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 경남 함안군이 김장철 등 농산물 구매가 늘어나는 시기를 맞이해 오는 22일까지 농산물 원산지 표시 지도단속을 강화한다.

대형매장, 전통시장 등 김장철 농산물 성수품 취급 업소를 대상으로 원산지 표시 여부, 표시 방법 적정 여부, 원산지 미표시와 거짓 표시, 위장 판매 행위 등을 단속한다.

전통시장, 도매상 등 원산지 표시 취약 구역에는 원산지 표시판을 배부하고 원산지 표시 인식 강화와 제도 정착을 위한 홍보 활동을 펼친다.

원산지 표기를 안 하면 최고 1000만원 이하의 과태료가 부과되며 거짓으로 표기하면 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금형을 내린다.

군 관계자는 “김장철 수요가 늘어나는 시기를 맞아 농산물 부정 유통 행위를 근절해 생산 농가를 보호하고 소비자의 신뢰도를 높일 것”이라고 말했다.

영남취재본부 이세령 수습기자 ryeong@asiae.co.kr