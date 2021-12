[서울시 자치구 포토 뉴스]김수영 양천구청장, 양천구-양천구의회 인사운영 협약식 참석

[아시아경제 박종일 기자] 김부겸 국무총리가 16일 오후 2시30분 서울 마포구 월드컵공원 평화광장에서 운영 중인 코로나19 임시선별검사소를 방문했다.

코로나19 임시선별검사소를 방문한 김부겸 국무총리는 유동균 마포구청장과 임시선별검사소 현황을 보고받고 방역 현장을 점검했다.

김수영 양천구청장이 15일 오전 구청 5층 열린참여실에서 개최된 ‘의회 인사권 독립의 안정적 추진을 위한 양천구-양천구의회 인사운영 협약식’에 참석했다.

지방자치법 개정에 따른 지방의회 인사권 독립을 앞두고 양천구와 양천구의회는 이번 협약을 통해 인사권 독립의 안정적인 정착과 협력증진을 위해 노력하기로 뜻을 모았다.

