신동주, 롯데지주 지분 약 98만주 전량 매도

롯데지주는 신동주 SDJ코퍼레이션 회장이 롯데지주 주식 98만3029주(0.94%)를 전량 매도했다고 16일 공시했다.

신 회장은 이 주식을 지난 14일 시간외 매매 방식으로 주당 2만9342원에 매도했다. 매각 금액은 총 288억4400여만원이다.

신 회장 측은 당시 매각 이유에 대해 "세금 재원 마련 차원"이라고 밝혔다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr