서진시스템, 1880억원 규모 전환사채 발행 결정

서진시스템은 운영자금 및 시설자금 조달을 위해 총 1880억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 16일 공시했다.

전환가액은 각각 4만7000원이며, 이 중 1700억원은 영구채다. 30년 만기지만 서진시스템의 의사에 따라 30년씩 계속 연장할 수 있다. 회계적으로도 부채가 아닌 자본으로 인정된다. 회사는 대규모 자금 조달을 통해 내년 사업 확대에 박차를 가할 방침이다.

정내혁 서진시스템 대표는 "지금까지 시기적절한 연구개발(R&D) 및 설비 투자에 집중해 왔다고 자부하는 만큼 다양한 글로벌 첨단산업의 패러다임 속에서 중심적 역할을 하는 회사로 자리잡겠다"면서 "내년에도 실적으로 투자자들의 신뢰에 보답하겠다"고 말했다.

