전북도, 정부 비상조치에 따라 거리두기 강화

도내 전역 사적모임 4인까지…각종 연말 축제·행사 취소 조치

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북도는 정부 방침에 따라 12월 18일부터 내년 1월 2일까지 사회적 거리두기를 연장한다고 16일 발표했다.

도에 따르면 정부는 12월 초 특별방역대책 추가조치 시행에도 전국 7000명대 환자, 900명대 위중증환자 발생 등 상황 악화로 의료대응체계 붕괴 위기에 대응하기 위해 이같이 16일간 거리두기를 강화할 방침이다.

특히, 정부는 확진자 및 위중증환자 누적 등으로 의료대응 한계가 임박하다고 판단하고 의료대응체계 정비 및 여력 확보를 위해 ▲거리두기 강화 ▲병상확충 및 회전율 제고 ▲재택치료 내실화 조치를 시행하고, 거리두기 강화로 인한 자영업자·소상공인 손실 및 피해 지원 강화를 추진키로 했다.

이에 전북도는 사회적 거리두기를 연장키로 했다.

이밖에 시·군 주관 해넘이·해맞이 등 축제·행사를 취소 조치하고, 민간단체의 연말연시 행사를 자제토록 권고하는 한편, 불이익 방지장치를 마련할 계획이다.

또한 사적모임 및 타 지역 방문을 자제해줄 것을 간곡히 요청했다.

김양원 도 도민안전실장은 “모임과 만남 자제, 타지역 방문을 자제하여 지역감염 확산을 차단하여 환자 증가세 반전이 무엇보다 중요한 위중한 시기”라며 “3차 접종은 선택이 아닌 필수로 적극 동참하여 주시고, 소아ㆍ청소년 기본접종과 방역수칙 준수로 위기상황 극복에 동참해 주시길 바란다”고 말했다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr