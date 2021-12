[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 주순일 광주 북구의원이 운암동 운암산 아이파크아파트 주민들로부터 주민 편의와 복지증진을 위해 기여한 공로를 인정받아 감사패를 받았다고 16일 밝혔다.

운암동 운암산 아이파크 주민들은 “평소 주민들과 활발히 소통하고 지역 현안 해결을 위해 노력해주신 것에 대한 감사의 마음을 담아 감사패를 수여하게 됐다”며, “특히 운암산 아이파크 시니어 센터의 쾌적한 환경에 힘써주신 점에 감사드린다”고 말했다.

주 의원은 “그저 지역구 의원으로서 주민들의 복지증진과 삶의 질 향상을 위해 할 수 있는 일을 했을 뿐인데 상을 받게 되어 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 주민들 곁에서 지역 현안에 대해 같이 고민하고 해결해 나갈 수 있도록 노력하겠다”고 소감을 밝혔다.

아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr