<과장급 전보>

▶대도시권광역교통위원회 광역버스과장 윤준상 ▶국토부 서기관 신보미 ▶녹색도시과장 박연진 ▶국토부 서기관 조민우 ▶대도시권광역교통위원회 광역환승시설과장 김기훈 ▶국토부 기술서기관 박준수 ▶항공교통본부 항공교통조정과장 박주환 ▶국제민간항공기구 전략기획팀장 김수정

<과장급 전·출입>

▶건축안전과장 김연희 ▶행정중심복합도시건설청 기술서기관 오진수

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr