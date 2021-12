산청군, 2021년 산림자원 분야 시·군 평가 우수 기관 표창 수상

산림의 공익적 기능 증진 위한 노력 평가



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군은 ‘2021년 경상남도 산림자원 분야 시군평가’에서 조림 및 숲 가꾸기 부문 우수 기관 표창을 수상했다고 16일 밝혔다.

군은 지난 2018년, 2019년, 지난해에 숲 가꾸기 부문 최우수 기관 선정에 이어 4년 연속 기관 표창을 수상했다.

이번 평가에서 산청군은 산림의 공익적 기능을 증진하기 위한 노력부문이 높은 점수를 받았다.

산청군은 올해 1,370㏊의 숲 가꾸기 사업과 106㏊의 조림사업을 시행했다. 공공산림 가꾸기 사업으로 지역 일자리 창출을 통한 경제 활성화에도 이바지했다는 평가다.

또 2021년 민관협력형 산림경영 시범사업으로 경제림조성 등106㏊의 조림사업을 추진해 산청군산림조합이 민간표창(장려)을 받았다.

군 관계자는 “지속적인 사업을 통해 경제·공익적으로 더 높은 수준의 산림 가치를 높일 것”이라며 “건강한 숲을 조성해 산림이 주는 다양한 혜택을 많은 군민에게 돌아갈 수 있도록 하겠다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr