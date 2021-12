부실징후기업 160개사 전년比 3개 ↑..."대기업 줄고 중기 늘고"

[아시아경제 박지환 기자] 올해 워크아웃(기업개선작업)이나 회생절차 등 구조조정에 들어가는 부실징후기업이 지난해와 비교해 소폭 증가한 것으로 나타났다.

금융감독원은 채권은행의 2021년 정기 신용위험평가 결과, 3373개(대기업 639곳, 중소기업 2734곳) 조사대상 기업 중 160개사를 부실징후기업으로 선정했다고 16일 밝혔다. 이는 전년 157개 대비 3개사가 늘어난 수치다.

정기 신용위험평가는 기업구조조정촉진법(기촉법)에 따라 채권은행들이 금융권 신용공여액 500억원 이상 대기업과 500억원 미만 중소기업을 대상으로 한다. 매년 한 차례씩 재무위험, 영업위험 등을 평가해 부실징후기업을 선별해 내는 작업이다. 평가등급(A,B,C,D)에 따라 C등급은 채권단의 워크아웃, D등급은 법정관리 등 자체 회생절차로 처리된다.

올해 C와 D등급을 받아 부실징후기업으로 선별된 기업은 대기업 3개, 중소기업 157개다. 지난해보다 대기업은 1개사가 감소한 반면 중소기업은 4개사가 늘었다. 대기업은 3개사 모두 C등급에 속했다. 중소기업은 76개가 워크아웃 대상(C등급)으로 분류됐다. 전년보다 12개 증가했다. 반면 법정관리 등 퇴출 대상인 D등급은 81개로 전년 대비 8개사가 감소했다. 업종별로는 금속가공(21개사), 기계장비(17개사), 자동차부품(16개사) 등의 순이었다. 이들 업종 모두 전년 대비 소폭 증가세를 나타냈다.

코로나19 상황인 지난해와 올해 부실징후 기업수는 평균 158개로 이전 3년 평균 200개 보다 21% 감소한 것으로 나타났다. 금감원은 "만기연장·상환유예 등 유동성 지원 조치, 기업 실적 개선 등이 원인"이라고 밝혔다. 이와 함께 지난해 하반기부터 업황 개선·수출 증가세 등이 확연해짐에 따라 기업실적도 코로나 이전 수준을 크게 상회하고 있다는 분석이다.

부실징후기업 160개사에 대한 금융권의 총 신용공여액은 9월말 기준 1조3000억원이다. 은행권이 이중 8000억원으로 대부분을 차지했다. 이들 기업에 대해 은행권이 추가로 적립해야 할 충당금은 약 1124억원 수준이다. 대손충당금 추가 적립에 따른 BIS비율에 미치는 영향은 미미하다는 게 금감원의 설명이다. 금감원 관계자는 "부실징후기업에 대한 금융권 신용공여 규모가 크지 않고, 국내은행의 건전성에 미치는 영향도 미미하다"고 평가했다.

금감원은 부실징후기업 중 워크아웃을 신청하는 기업에 대해 자구계획 수립?이행 및 채권단 금융지원을 통해 경영정상화를 추진하고 워크아웃·회생절차를 신청하지 않는 기업에는 채권은행의 사후관리를 강화하도록 지도할 예정이다. 아울러 부실징후기업은 아니지만 일시적 유동성 위기를 겪는 정상 중소기업의 경우 채권은행이 신속금융지원이나 프리워크아웃 프로그램 등을 통해 적극 지원하도록 유도할 계획이다.

